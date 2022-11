Ana Maria Braga passa por cirurgia em São Paulo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga passa por cirurgia em São PauloReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 15/11/2022 13:00 | Atualizado 15/11/2022 13:01

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, foi submetida a uma cirurgia vascular, em um hospital de São Paulo, para tratar uma sequela da radioterapia que fez em 2001, quando lutava contra um câncer colorretal. No "Mais Você", desta terça-feira, da TV Globo, os apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete, que ficam no comando da atração até sexta-feira , confirmaram a informação e falaram sobre o estado de saúde da loira.

"Nessa parada de férias, ela aproveitou para fazer uma cirurgia vascular para corrigir uma sequela da época em que ela fez a radioterapia. Está tudo bem, inclusive ela já vai estar em casa hoje", afirmou Fabricio durante o matinal. "Beijo, Ana. Aproveita para curtir esse merecido descanso", disse Morete, na sequência.

Ao "Splash", do Uol, a assessora de imprensa de Ana Maria disse que o procedimento foi feito na última sexta-feira. Vale lembrar que, na semana que vem, o "Mais Você" não vai ao ar por conta da Copa do Mundo do Catar. A Globo ainda não confirmou, mas a expectativa é que Ana Maria volte ao ar apenas em dezembro, quando os jogos deixam de ser exibidos diariamente.