Fabrício Battaglini e Talitha Morete no ’Mais Você’ - Reprodução/Instagram

Fabrício Battaglini e Talitha Morete no ’Mais Você’Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022 10:48 | Atualizado 14/11/2022 10:54

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o "Mais Você" desta segunda-feira. De acordo com Fabrício Battaglini, que ficará no comando da atração ao lado de Talitha Morete, Ana decidiu emendar o feriado da Proclamação da República, que acontece na terça-feira.

fotogaleria

Na semana que vem, o matinal não vai ao ar por conta da Copa do Mundo do Catar. "Ela decidiu dar uma esticadinha básica. Ela e o lourinho", disse o apresentador, referindo-se ao boneco Louro Mané. "Por isso, eu e o Fabrício estaremos aqui até sexta-feira e é sempre uma honra estar aqui com vocês", completou Tatlitha Morete.

A Globo ainda não confirmou, mas a expectativa é que Ana Maria volte ao ar apenas em dezembro, quando os jogos da Copa do Mundo deixarão de ser exibidos diariamente.

No Twitter, a apresentadora falou indiretamente sobre a folga. "Bom dia! Quem aí está com a sorte de emendar o feriado?", perguntou na manhã desta segunda-feira.