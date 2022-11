Milton Nascimento faz o último show de sua carreira no Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo - Reprodução

Milton Nascimento faz o último show de sua carreira no Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingoReprodução

Publicado 14/11/2022 08:48 | Atualizado 14/11/2022 08:49

Rio - O cantor Milton Nascimento, de 80 anos, fez o último show de sua carreira na noite deste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. "Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa", disse o artista ao público de 60 mil pessoas antes de iniciar a performance de "Catavento". Gal Costa morreu na última quarta-feira , em São Paulo. Ela e Bituca eram grandes amigos.

O último show da carreira de Milton Nascimento foi transmitido pelo Globoplay. O cantor fez diversas apresentações pelo Brasil, além de shows internacionais, para marcar a sua despedida dos palcos. "Viver este momento depois dos 60 anos de carreira é a prova de que meus sonhos jamais envelheceram", disse Milton Nascimento antes de performar o clássico "Clube da Esquina nº 2".

Artistas como Samuel Rosa, Wagner Tiso, Toninho Horta, Lô Borges e Beto Guedes participaram do espetáculo. O repertório contou com clássicos da carreira do cantor como "Paula e Bebeto", "Nos bailes da vida" e "Maria, Maria".

Milton Nascimento encerrou o show em pé, muito emocionado, abraçado ao filho, Augusto Nascimento, enquanto o público gritava "Bituca" e aplaudia.