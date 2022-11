Xuxa Meneghel rebateu críticas sobre quarto da cachorra Doralice - Reprodução

Publicado 14/11/2022 19:04

Rio - Xuxa Meneghel enfrentou uma série de críticas nas redes sociais, depois de mostrar os luxos que dá para sua cachorra, Doralice. Nesta segunda-feira, a apresentadora foi ao Instagram para se defender dos comentários negativos que chegaram após a famosa publicar um vídeo do quartinho que organizou para a pet, com direito a closet cheio de roupas e acessórios.

"Para as pessoas que me perguntam 'por que dar tudo pra um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?'. Vamos lá: eu gastei, por 29 anos, R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças, e, mesmo assim, ouço isso até hoje. Vou tentar explicar para vocês. Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo, e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falarem que eu gasto muito com os meus bichos", começou a cantora, na legenda de um vídeo em que surge agarrada com um de seus bichinhos.

Em seguida, Xuxa detonou o posicionamento dos internautas ao falar sobre o problema de saúde que uma de suas cachorras enfrenta. "Hoje, minha filha de pelo, a Dana, fez um exame que custou mais de R$ 5 mil (está com câncer). Por vocês que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer em vez de gastar com ela", disse.

"Faremos o seguinte: todos que pensam assim, peguem uma criança e dêem comida, escola, assistência familiar por 29 anos, e depois disso venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E, sim, ela (Doralice) dorme comigo e tem tudo que eu posso dar para ela, principalmente amor", completou a artista.

