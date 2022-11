Deolane Bezerra ameaçou bater em Bárbara Borges fora do reality show - Reprodução/Playplus

Publicado 14/11/2022 19:43

Rio - Rio - Deolane Bezerra colecionou desafetos em "A Fazenda 14", mas definiu Bárbara Borges como sua maior rival dentro do programa. Durante conversa com as aliadas Bia Miranda e Pétala Barreiros, a advogada criminalista não descartou agredir a atriz caso as duas se encontrem do lado de fora do reality show.

fotogaleria "Lá fora quando ela [Bárbara] sair vai ficar com um medo de tu trombar ela", disse Bia. "Se ela me pegar bêbada, ela arruma pra cabeça dela. Uma bolachinha ela vai tomar, uns 2 'presta atenção'. Eu estou com tanto ódio dessa mulher que vocês não têm noção. Ela é muito cínica, a cara de nojo dela", disparou Deolane.

"Ela disse que não é cara de nojo, disse que é a minha que é", comentou Bia. "O que mais me dá ódio é a cara de nojo dela com as pessoas", respondeu a advogada.