Fábio Porchat compartilhou detalhes de obra em sua casa - Reprodução/Instagram

Fábio Porchat compartilhou detalhes de obra em sua casaReprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022 18:06

Rio - Fábio Porchat compartilhou com os seguidores detalhes da obra que está realizando na mansão que irá morar com a mulher, Nataly Mega. Em uma publicação no Instagram, o apresentador de 39 anos brincou com a demora na construção do imóvel. "Não que eu esteja sendo otimista, João Vicente [de Castro], mas acho que estou quase vindo morar na casa nova hein?", escreveu.