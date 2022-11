Viih Tube alerta seguidores sobre síndrome rara do namorado, Eliezer - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2022 12:15 | Atualizado 14/11/2022 12:19

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, no domingo, para desabafar sobre a síndrome rara que afetou o coração do namorado, Eliezer, com quem espera sua primogênita, Lua. No Instagram, a youtuber fez um alerta a respeito do problema de saúde e aconselhou os seguidores a procurarem o médico regularmente.