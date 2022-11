Arthur Picoli beija Marina Fabris durante Festival Caldas Country em Goiás - Leo Franco / Agnews

Publicado 14/11/2022 10:39

Rio - O ex-BBB Arthur Picoli foi flagrado em clima de romance no segundo dia do Festival Caldas Country, realizado em Caldas novas, Goiás. Na ocasião, o influenciador foi visto aos beijos com a apresentadora Marina Fabris durante o show de Dennis DJ.

No evento, que ocorreu domingo, Arthur passou um tempo beijando a morena e logo depois, decidiu curtir com seus amigos ex-BBBs. Ao lado de Sarah Andrade e Bil Araújo, o influenciador, bem-humorado, ainda posou para os fotógrafos de plantão.