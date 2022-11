Letícia Colin mostra festa de aniversário do filho, Uri - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022 21:36

Rio - Letícia Colin usou as redes sociais para compartilhar os vídeos feitos durante a festa de aniversário do filho, Uri, que completa nesta segunda-feira. Em postagem no Instagram, a atriz de 32 anos celebrou a data especial e se derreteu pelo herdeiro, que é fruto do casamento com o ator Michel Melamed.

"Gente, meu pequeno faz 3 anos, ele está demais… Luminoso, divertido e muito intenso, como todo pequeno escorpião", declarou a artista, na legenda da publicação. "Comemoramos em casa, cercados de família e amigxs com muito afeto, capoeira, música, menino aranha e todo tipo de doçura!", completou ela, que está no ar como a vilã de "Todas as Flores", primeira novela original do Globoplay.

Recentemente, Letícia Colin se emocionou ao ser indicada para o prêmio de "Melhor Atriz", no Emmy Internacional 2022, sendo a única brasileira na disputa. A atriz concorre pela atuação como a médica Amanda na série "Onde Está o Coração". Os vencedores serão revelados em uma cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de novembro.

