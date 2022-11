Segundo filho de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo será um menino - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022 16:26

Rio - Grávida do segundo filho, Tata Estaniecki realizou um chá revelação para descobrir o sexo do bebê que espera. Casada com Júlio Cocielo, com quem tem Beatriz, de 2 anos, a influenciadora se emocionou ao saber que o novo herdeiro será um menino.

A festa organizada para a revelação contou apenas com familiares e amigos mais próximos do casal. Uma chuva de confetes e fitas entregou o sexo do bebê. "VEM, FILHO! Já te amamos muito!", anunciou a influenciadora.