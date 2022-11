Viih Tube desabafa sobre comentários negativos na internet - Reprodução/Instagram

Publicado 14/11/2022 22:35

Rio - Viih Tube foi aos Stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira, para compartilhar um desabafo após receber críticas nas redes sociais. A influenciadora se revoltou com os comentários que viu sobre a possibilidade de contratar babás para cuidar de sua primeira filha, Lua, após brincar com o namorado, Eliezer, sobre ter mais um herdeiro.

"Falam 'Ah, mas ela vai ter babá, ela pode ter 10 filhos que nem é ela que vai cuidar'. Gente, eu não sei em que mundo vocês vivem que acham que porque uma mãe tem babá ela é menos mãe. Eu nem parei pra pensar nisso. Eu tenho condições financeiras de ter e, se eu escolher, tem muitas funções que não quero de forma alguma delegar para uma babá ou para alguém que me ajudar. Quero que tenha que ser eu", declarou a ex-BBB.

Em seguida, a famosa explicou o motivo de não ter decidido se quer contratar uma babá para ajudar na criação de Lua: "Eu não vou falar que não vou ter babá porque não sei como é o sufoco. Eu não cheguei lá ainda. Mas, nesse momento, se eu puder não ter babá e só contar com pessoas que confio, ótimo. Se eu precisar de mais alguém, tudo bem também", comentou.

Viih Tube também contou que planeja ter um parto normal e deseja amamentar a pequena, mas disse que tem feito terapia para saber lidar com as situações que podem fugir do seu controle. A influenciadora ainda acrescentou que tem sido afetada pelos comentários negativos que encontra na internet e relacionou aos hormônios da gravidez.

"Tô ficando até rosa de nervoso. As coisas estão me pegando no coração, fazia muito tempo que não ligava para mais nada, mas agora tô ligando. Acho que tô mais emotiva, mais sensível, tô ficando mais irritada fácil. Meus hormônios estão uma loucura, uma bagunça", afirmou.