Professor de jiu-jitsu Joaquim Valente é apontado como novo affair de Gisele BündchenReprodução Internet

Publicado 14/11/2022 11:37

Rio - A modelo Gisele Bündchen, que terminou recentemente seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, pode ter encontrado um novo amor. De acordo com o jornal "Extra", a modelo está namorando o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente. O atleta é professor de Gisele, em Miami, nos Estados Unidos, onde ela mora.

Ainda de acordo com a publicação, alguns amigos do casal já sabem do romance. Joaquim tem 34 anos e Gisele 42. A modelo e Joaquim ilustram um ensaio fotográfico inspirado no jiu-jitsu para a atual edição da "Dust Magazine".

Joaquim é irmão dos também professores de jiu-jitsu Pedro e Guilherme Valente. Sua tem várias academias dedicadas ao esporte dentro e fora do país. Em 2004, Joaquim namorou a musa fitness Carol Buffara.

Gisele Bündchen e Tom Brady eram casados desde 2009. Os dois são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Segundo a modelo, a separação foi feita de forma amigável, visando o bem-estar dos filhos. "Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", informou Gisele em uma publicação no Instagram.