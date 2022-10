Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, após 13 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 13:20

Rio - Fim das especulações. Gisele Bündchen anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (28), o divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady. Casados desde 2009, os dois são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Segundo a modelo, a separação foi feita de forma amigável, visando o bem-estar dos filhos.

"Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", informou Gisele em uma publicação no Instagram.



"A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos e embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil", completou.



Os boatos sobre a possível separação do casal começou em setembro, quando o Page Six informou que Bündchen e Brady passaram a brigar pelo fato do jogador ter desistido de se aposentar do esporte. Segundo a revista, os dois teriam concordado com a decisão para poderem se concertrar na família, e Tom tinha anunciado a aposentadoria do futebol americano em fevereiro. Contudo, em março, o jogador, de 45 anos, voltou atrás e informou que continuará na NFL (liga de futebol americano).



Já Gisele, mesmo aos 42 anos segue sendo uma das modelos mais bem pagas do mundo. Além de campanhas do mundo da moda, ela investiu em uma carreira como atriz e ativista.