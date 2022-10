Deborah Secco mostra bastidores de novo programa no SporTV - Reprodução/Instagram

Deborah Secco mostra bastidores de novo programa no SporTVReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 22:05 | Atualizado 28/10/2022 22:09

Rio - Deborah Secco animou os seguidores, nesta sexta-feira, ao postar uma foto nos bastidores do SporTV. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou seu uniforme customizado para participar do programa "Tá Na Copa", com um corte ousado na tradicional camisa social azul do canal esportivo, revelando seu abdômen sarado.

fotogaleria

"Sabe aquele spoiler que aparece de repente? Vem aí… Tá Na Copa, tá no SporTV", escreveu a global, na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs encheram Deborah de elogios: "Simplesmente perfeita", disse um seguidor. "Musa da Copa", disparou outro internauta. "Que gata", disse mais uma admiradora.

No início deste mês, a TV Globo anunciou que Deborah Secco estará diariamente no "Tá Na Copa" , programa que contará com os apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro e o ex-atacante Aloísio Chulapa. "Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido", adiantou ela.

O "Tá Na Copa" irá ao ar todos os dias, de 22h30 às 23h. A ideia do programa é levar análise dos jogos do dia na Copa com uma pegada mais bem humorada.