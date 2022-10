Xuxa relembra Mundo da Imaginação em aniversario de 20 anos - Reprodução Internet

Xuxa relembra Mundo da Imaginação em aniversario de 20 anosReprodução Internet

Publicado 28/10/2022 18:35

Rio - Xuxa usou suas redes sociais para celebrar os 20 anos do seu programa, Mundo da Imaginação. Transmitido pela TV Globo em 2022, o programa infantil foi um grande passo na carreira da apresentadora , e durou três temporadas. Nesta sexta-feira (28), a atriz compartilhou no seu Instagram um post em carrossel com vários momentos marcantes dos episódios.

Com a legenda: "Programa Mundo da Imaginação completando 20 anos hoje… Tá guardado no meu coração pra sempre!", a apresentadora compartilhou cliques onde aparece com as crianças que faziam parte do programa, inclusive com a filha Sasha, que fez participações quando era pequena.

Nos comentários, fãs da atriz elogiaram e sentiram saudade dos tempos que acompanhavam o show. Um internauta comentou: "Como tenho orgulho de dizer que sou seu fã …. te amo pra sempre! Muito obrigado…", outro seguidor disse: "Eu me lembro ,assistia todos os dias , quando todos os dias eram bons saudade ,eu queria muito que meus filhos pudessem ver também", e mais um fã também declarou seu amor: "Por você meu amor todinho! Esse programa era lindo, cheio de magia!". Teve também presença de um internauta que participou da produção do programa e comentou: "Que lindo foi fazer parte disso. Quanta saudade. Tinha muito amor e dedicação envolvidos nessa história."