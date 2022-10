Tatá Werneck e Rafael Vitti - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 16:15

Rio - Durante a gravação do Upfront, evento para anunciar as novidades de 2023 da TV Globo, na última quinta-feira (27), Tata Werneck fez uma brincadeira com o ator Rômulo Estrela enquanto conduzia a sua apresentação. A atriz brincou com a beleza do companheiro de trabalho, que se sentava ao lado de seu marido, Rafa Vitti. O outro apresentador entrou na brincadeira e chamou a atenção da humorista com a presença do seu companheiro, que se escondia na plateia.

Após a repercussão das brincadeiras, Tata publicou em seu Instagram, nesta sexta-feira (28), o trecho mencionado, aproveitando a oportunidade para se declarar ao pai de sua filha. Na legenda, escreveu: "Sim: Rafa e eu somos um casal com senso de humor sim: meu marido é o que mais ri. Ele é galã de novela. Beija as atrizes mais lindas da tv. Eu faço piada. Acho uma troca justa. Rômulo te amamos! Você e sua família linda e sua esposa deusa! Rafa meu amor, te amo cada dia mais".

Nos comentários, além de fãs e seguidores, amigos e outras estrelas riram da situação, e elogiaram o casal. O alvo dos elogios, Rômulo Estrela escreveu: "Também amamos vocês @tatawerneck vocês são maravilhosos", as cantoras Ana Vilela e Priscilla Alcântara riram da brincadeira e comentaram: "HAHAHAHAHAHAHAHA perfeita" e "HAHHAHAH gênia", respectivamente, e a empreendedora Nilma Quariguasi elogiou: "sua maravilhosa".