Xuxa Meneghel reúne ex-paquitas e grava vídeo divertidoReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 22:39 | Atualizado 28/10/2022 22:41

São Paulo - Nesta sexta-feira (28) foi dia de reencontro para Xuxa! A apresentadora surgiu com algumas eternas paquitas para uma tarde divertida. Abusando da nostalgia, o grupo de mulheres recriou a coreografia do programa "Planeta Xuxa" e emocionou os fãs. Entre elas estavam Andrea, Tati, Andrezza, Luise, Manu, Gaby e Ana Paula.

"Quando a Turma da Xuxa se encontra é assim…", escreveu a rainha dos baixinhos na legenda. Até mesmo o marido de Xuxa, Junno Andrade, teve uma participação do vídeo. "Que cena deliciosa de se ver", disse um internauta. "Esses é daqueles vídeos que quebram a internet", comentou outra. "Só Paquita que amo, que energia", declarou um terceiro.

Na Fazenda 14, Bárbara Borges entregou o motivo de ser saído do grupo de paquitas . A famosa entregou que foi a agenda que fez com que ela precisasse encerrar o ciclo no programa de Xuxa Meneghel.

"Eu fiz uma peça com o Oswaldo Montenegro. Foi minha primeira peça. Eu saí um ano antes do meu grupo todo, que entrou junto. Elas ficaram cinco anos, eu fiquei quatro. Porque eu fui fazer um teste para essa peça dele, e aí ele me escolheu e eu comecei a fazer a peça. Fiquei conciliando um pouco, até que não deu. Aí eu fui, comecei a estudar teatro, fiz a peça", contou ela.