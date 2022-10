Fátima Bernardes - Reprodução de vídeo

Publicado 28/10/2022 21:10

"Adoro uma lista. Preparei uma para esses últimos momentos até domingo. Vale a pena a gente falar sobre ela. Um, a família mudou na estrutura, mas não na essência. Família é onde existe amor e respeito", iniciou Fátima, sem citar o nome da artista.

Em seguida, a jornalista seguiu comentando outros assuntos que tem movimentado o cenário político no país. "Dois, liberdade de expressão não é ofender, mentir e fazer acusações sem prova. Isso é crime. É difícil de acreditar, mas você pode divergir sem ofender; três, toda forma de amor vale a pena e nenhum ódio faz sentido. Cuidado com quem prega a liberdade impedindo o outro de ser quem é; quatro, armar a população não nos deixa mais seguros. É papel do Estado proteger todos nós", declarou.

"Cinco, falar de uma maneira grosseira e desrespeitosa não é ser popular, é estar despreparado para a função ou situação que vai enfrentar; seis, palavras como 'exterminar' e 'metralhar' não cabem para adversários políticos; sete, vaiar um bispo que está orando pelos que têm fome também não combina com o mínino de civildiade, e nem lança o argumento de liberdade de expressão porque não cola; oito, tentar calar a imprensa e agredir fisicamente os profissionais não vão deixar nosso país melhor. Não existe país livre sem imprensa livre; nove, a gente não precisa saber de tudo. Desconhecer algo não é vergonha. Vergonha é compartilhar e opinar sobre tudo sem se informar primeiro", finalizou ela.