Fátima Bernardes declara apoio a Lula no segundo turno das eleições de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 13:41 | Atualizado 28/10/2022 13:42

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para declarar, novamente, seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Instagram, a apresentadora do "The Voice Brasil" compartilhou um vídeo onde expõe seus motivos para apoiar o petista no segundo turno das eleições presidenciais.

"Eu vou votar Lula 13 e resolvi dividir com você aqui por que fiz essa escolha novamente no segundo turno. Vote com amor. Cada voto importa", escreveu Fátima na legenda do registro, em que começou citando algumas conversas que observou entre conhecidos. "A conversa aqui é longa, mas eu queria pedir que você ouvisse até o fim, principalmente se ainda não se decidiu sobre em quem vai votar no domingo. Logo depois do primeiro turno das eleições, eu acompanhei a conversa, pelas redes sociais, entre algumas pessoas conhecidas minhas. Elas estavam inconformadas com a vantagem do Lula. Falavam que as pessoas estão cegas, que não pensam no Brasil, atacavam o trabalho da imprensa, da justiça, sem nenhum embasamento", disse.

"Eu conheço essas pessoas há muito tempo, são pessoas boas. Eu fiquei me perguntando, a partir de que momento elas começaram a destratar quem pensa politicamente diferente delas. Convivi com elas em outras eleições, e isso nunca foi problema. E foi aí que eu confirmei o que meu pai sempre dizia, desde os tempos de síndico do prédio em que morávamos: 'O exemplo vem de cima'. E no momento atual, falo isso com muita tristeza, o mau exemplo vem de cima", ponderou.

Durante o registro, a apresentadora aproveitou para analisar a postura do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). "Temos um presidente que vive atacando as instituições, a imprensa, espalha notícias falsas, que chegam de graça até você pelos aplicativos de mensagens ou redes sociais. E ganham peso de notícia, mas não são. Não foram checadas, apuradas, foram criadas para espalhar o pânico: 'fechamento de igrejas, instalação do comunismo no Brasil', são apenas algumas dessas mentiras, dessas manipulações", afirmou.

"Eu não acredito que todos que votam no atual presidente são machistas, racistas, homofóbicos, insensíveis. Como então, não se incomodam com a falta de respeito do presidente pelas vítimas da covid, com o escândalo do orçamento secreto 'Bolsolão', com o 'pintou um clima' em relação às meninas venezuelanas, com o respeito as mulheres no geral, com milhões de brasileiros passando fome, com estímulo ao uso de armas?", questionou.

"Eu não acredito em salvador da pátria. Eu acredito em trabalho e em quem tem como foco principal, o cuidado com quem mais precisa. Por isso, nesse segundo turno, eu vou confirmar meu voto no 13, meu voto no Lula. Não deixe de votar no domingo e faça isso com amor", concluiu Fátima Bernardes.

