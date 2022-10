Henrique Meirelles é um dos nomes cotados para comandar a economia em um eventual governo Lula - Adeleke Anthony Fote/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 12:50

Nesta quinta-feira, 27, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles disse que pessoas ligadas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o procuraram durante o segundo turno das eleições 2022. O recado recebido pelo economista é para ele “ficar preparado” para um eventual governo.

Meirelles é cogitado como possível Ministro da Economia de um eventual governo petista. Porém, ele explicou que só falará do assunto no momento que acreditar ser correto. Perguntado em entrevista para o jornal Valor Econômico se aceitaria participar da gestão Lula, o economista falou que só decidirá se houver negociações.

“Houve pessoas, não necessariamente intermediários, com boas relações com o presidente [Lula], comigo, com o PT, que já me disseram: ‘fica preparado’. O mesmo tipo de coisa, fica preparado, quem sabe pode acontecer de ser convidado para um cargo no governo. Mas não é uma coisa direta, oficial”, contou.

Meirelles declarou apoio a Lula no primeiro turno e apontou que tem como expectativa que o ex-presidente repita o seu primeiro governo, caso consiga derrotar o presidente Jair Bolsonaro no próximo domingo (30).



Ex-ministro do governo Temer, Meirelles explicou que o mercado possui muita preocupação com o PT por causa do governo Dilma. Porém, tem total confiança que Lula serás mais hábil para resolver problemas econômicos.



“Existe uma preocupação grande por causa da experiência com o governo Dilma e com as declarações de membros dessa corrente desenvolvimentista, entre aspas, de que o governo Dilma não deu certo porque foi sabotado e, agora, com a liderança do Lula, daria certo. O mercado não acredita nisso, como eu também não”, relatou.

“Por outro lado, acredito que o mais provável é que o Lula repita, caso eleito, o primeiro governo dele, principalmente do primeiro mandato, que deu muito certo. Foi um governo em que a economia cresceu 4% em média durante 8 anos e criou 11 milhões de empregos”, acrescentou.

Meirelles critica Bolsonaro

O economista disse que Bolsonaro só tem discurso liberal, já que o atual governo só tem feito aumento de gastos. Meirelles citou a aprovação da PEC Kamikaze e o Orçamento Secreto.



“Apesar de entender a preocupação do mercado, discordo dela. Temos um crescimento baixo, um discurso liberal grandioso, na direção correta, só que a prática com dificuldades de executar, ou por falta de poder da equipe econômica, ou pelo poder cedido, por forças das circunstâncias, ao Congresso”, concluiu.