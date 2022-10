Confronto entre ex-ministro da Infraestrutura e ex-prefeito da capital paulista na TV Globo durou cerca de duas horas e foi dividido em quatro blocos - Reprodução/Tv Globo

Confronto entre ex-ministro da Infraestrutura e ex-prefeito da capital paulista na TV Globo durou cerca de duas horas e foi dividido em quatro blocos Reprodução/Tv Globo

Publicado 28/10/2022 12:08 | Atualizado 28/10/2022 12:43

São Paulo - Os candidatos ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 27, no último debate antes do segundo turno das eleições. O encontro, promovido pela Rede Globo, foi mediado pelo jornalista Cesar Tralli. Entre os temas, destacaram-se a crise do oxigênio em Manaus, o valor do salário-mínimo e do Auxílio Brasil, o agronegócio e a pandemia de covid-19.



No confronto, que durou cerca de duas horas e foi dividido em quatro blocos, o ex-ministro da Infraestrutura e o ex-prefeito da capital paulista priorizaram temas nacionais, mencionando os candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seus padrinhos políticos, que também se enfrentam na emissora nesta sexta-feira, 28.



Um dos assuntos mais polêmicos do debate foi a falta de oxigênio na capital amazonense em um dos períodos mais críticos da pandemia. Haddad criticou a atuação de Bolsonaro na ocasião e disse que Tarcísio, então responsável pela Infraestrutura, teve responsabilidade no atraso da distribuição de insumos à rede de saúde do Amazonas.

O candidato do Republicanos, então, questionou ao petista sobre o que teria feito diante da situação. O ex-prefeito da capital paulista revidou: "Só tem barco e caminhão para levar oxigênio para Manaus?", ao que Tarcísio respondeu: "Para você ter ideia do volume a ser transportado de oxigênio, não dá para transportar em avião. Aliás, transportar oxigênio no avião é um risco".



Sobre salário-mínimo, Haddad afirmou que pretende aumentar o valor no estado para R$ 1.580. Em seguida, disse estar preocupado com o Sistema Único de Saúde (SUS) de São Paulo. Em resposta, Tarcísio alegou que queria "responder às perguntas", mas que era necessário "reestabelecer "a verdade" primeiro. O ex-ministro seguiu dizendo que a campanha dele vem sendo "bombardeada por fake news" e que precisava desmentir acusações. Dando continuidade, o candidato do Republicanos negou que pretenda aumentar a conta de água e que apenas "estuda a privatização da Sabesp".

O apoiador de Bolsonaro defendeu o candidato à reeleição, disse que é mentira a afirmação de que o presidente não aumentará o salário-mínimo e negou que o atual chefe do Executivo, se reeleito, vai suspender o Auxílio Brasil. Haddad criticou a falta de aumento real do valor nos últimos anos e disse que a remuneração "tem que acompanhar a inflação".

Tarcísio respondeu que pretende estabelecer o salário-mínimo entre R$ 1.550 e R$ 1.600 no estado. Ele afirmou que vai "fazer isso com responsabilidade" e que "não se resolve os problemas econômicos na canetada".

Ainda na temática da pandemia, mas trazendo a discussão para o âmbito estadual, Haddad perguntou a Freitas como ele pretende conduzir, se eleito, a questão da vacinação de crianças. Tarcísio alegou que a imunização infantil deve ser uma escolha dos responsáveis. "Tenho certeza que você vacinou seus filhos e eu, os meus. A gente não precisa obrigar um pai e a mãe a vacinar seu filho, ele sabe que aquilo é saúde."

Sobre mobilidade urbana, Haddad apontou a proposta de criar o Bilhete Único Metropolitano. Tarcísio rebateu: "Essa proposta é antiga, mas, na época, o Alckmin, que é vice do Lula, não topou. Nós vamos implementar, já sabemos inclusive quanto custa".

O candidato do Republicanos falou sobre a proximidade do petista com o Movimento dos Sem Terra (MST), que incomoda ruralistas do interior do estado, e disse que pretende "investir muito" no agronegócio. Ele perguntou ao adversário como pretende intermediar essa relação. Haddad afirmou que o MST vai "continuar produzindo", desviou o tema para o Auxílio Brasil, e retomou, dizendo que seu governo promoveu "o maior avanço da agricultura familiar e do agronegócio da história.

Haddad questionou sobre o orçamento secreto do governo Bolsonaro. Tarcísio alfinetou. “Acho que você devia disputar de novo a Presidência. Disputou em 2018, perdeu para o presidente Bolsonaro, mas me parece que não se acostumou com a ideia. Supera, Haddad. Vamos discutir São Paulo”.