A projeção em um prédio de Nova York trazia ataques a Bolsonaro e aos filhosReprodução

Publicado 28/10/2022 12:24

Uma projeção em um arranha-céu em Manhattan, em Nova York, chamou atenção na quarta-feira, 26, ao dar "adeus" ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), em diferentes idiomas e atacar a família do mandatário chamando-a de "criminosa". As imagens com frases contrárias ao chefe do Executivo foram compartilhadas nas redes sociais. O autor da intervenção ainda não foi identificado.

Asa imagens projetadas mostravam Bolsonaro e os filhos — o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) — e traziam a expressão "família criminosa", além de fotos de aliados do presidente.

A projeção também exibiu imagens do policial militar reformado Ronnie Lessa, suspeito de matar a vereadora Marielle Franco. Lessa, foi condenado a cinco anos de prisão e a uma multa de R$ 454 mil por tentativa de tráfico internacional de armas de fogo em agosto.



"Dinheiro vivo" e "gente morta” são frases que aparecem ao lado do ex-policial militar Adriano da Nóbrega, morto na Bahia durante uma operação policial. Ele era suspeito de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro.