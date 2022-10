Planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação - Divulgação/PM

Planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votaçãoDivulgação/PM

O Estado do Rio vai contar com a atuação de cerca de 17 mil policiais militares no esquema especial de segurança para o segundo turno da eleição presidencial, que acontece neste domingo, 30. Os agentes serão empregados no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o planejamento especial foi elaborado para "garantir o clima de paz". O número de PMs é o mesmo utilizado no primeiro turno, ocorrido no dia 2 de outubro. Na data, 22 pessoas foram detidas por boca de urna.



O planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais de área. As unidades operacionais especiais e especializadas terão missões específicas de acordo com suas atribuições.



O plano especial para as eleições tem início às 8h de sábado e se estende até a noite de domingo. Segundo a PM, a missão dos policiais militares começa com a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. Em 85 locais de votação, considerados "sensíveis", o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da Corporação.



O Grupamento Aeromóvel (GAM) vai disponibilizar quatro aeronaves, que estarão sobrevoando e gerando imagens em tempo real para a central de monitoramento instalada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que, por sua vez, estará interligado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília e com o TRE/RJ.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal também irá reforçar o esquema de segurança. Serão disponibilizados 709 agentes em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), para auxiliar na realização do pleito. Assim como aconteceu no primeiro turno, o efetivo vai atuar em 99 locais de votação, definidos pelo tribunal, realizando ações de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e controle da ordem pública. Os profissionais também darão apoio direto no gabinete do TRE e vão integrar a equipe de pronta resposta da Prefeitura, no Centro de Operações Rio (COR).



As equipes vão atuar de 6h às 19h e terão auxílio de 29 viaturas e 19 motocicletas em todas as regiões da cidade. A operação será realizada dentro e no entorno das zonas eleitorais. Além de controlarem o fluxo do trânsito e segurança nas vias, os agentes atuarão na orientação de travessias em locais seguros, evitando invasões e aglomerações nas pistas. O efetivo também tem como objetivo combater o estacionamento irregular de veículos e infrações de trânsito.



Polícia Civil

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou quantos agentes vão atuar neste domingo.