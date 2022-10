Debate 2° turno da campanha presidencial nesta sexta-feira(28). Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 23:57

Rio - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, participaram do último debate antes do segundo turno das eleições, que será realizado no próximo domingo (30).

O formato adotado pela TV Globo, que organiza o debate, abre a possibilidade para que os presidenciáveis caminhem livremente pelo estúdio. Com isso, eles podem sair das bancadas instaladas no local e se dirigirem à câmeras.

Em determinado momento, a pauta do encontro era a política internacional brasileira e o ex-presidente questionou o candidato do PL à reeleição sobre o isolamento do país na política externa.

"Por que ele isolou o Brasil do mundo? Ele não está em guerra. Quem está em guerra é a Rússia e a Ucrânia. Eu vivi a crise de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, e eu disse: vai ser uma marolinha, e no ano seguinte esse país cresceu 7,5%. Por favor, diga por que você isolou esse país do mundo!", enfatizou o petista.

Em uma resposta sucinta, o atual chefe do Executivo do Brasil disse que o seu governo ampliou as negociações com 190 diferentes nações. Lula caminhava na direção da sua bancada, quando Bolsonaro fez um pedido. "Fica aqui, rapaz", disse.

O candidato do PT se virou rapidamente na direção do atual presidente e, sem sair do lugar, deu uma resposta rápida ao seu adversário.

"Não quero ficar perto de você", afirmou o ex-presidente. Bolsonaro pede mais uma vez para que ele volte e, na sequência, afirma que o Brasil está "batendo recorde de arrecadação".