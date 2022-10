Os candidatos à presidência da Republica se enfrentam neste ultimo debate 2° turno da campanha presidencial nesta sexta-feira(28). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 23:45

Rio - O ex-presidente Lula (PT) questionou o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre sua gestão na saúde. "O que ele fez para a saúde? Colocou três ministros que não entendiam de nada e depois um general que não entendia nada a não ser comprar a vacina mais cara", perguntou, se referindo a Eduardo Pazuello.

Bolsonaro se esquivou, afirmando que o ex-ministro da Saúde foi o deputado mais votado no Rio de Janeiro. "Então, isso é passado", declarou o chefe do Executivo.

Orçamento

Bolsonaro rebateu questionamento do ex-presidente sobre orçamento do Executivo. "Nunca faltou dinheiro no meu governo, sempre cumprimos o orçamento", afirmou.

Bolsonaro emendou a fala em uma pergunta sobre um suposto plano de governo petista. "Tenho aqui um documento, resolução de programa de governo que você não quer anunciar", declarou. Segundo o presidente, no documento estariam listadas propostas como criar um "Tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices", desmilitarização da polícia e desencarceramento de presos.