Os candidatos à presidência da Republica se enfrentam neste ultimo debate 2° turno da campanha presidencial nesta sexta-feira(28).Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/10/2022 00:06

Rio - Durante o último debate presidencial para o segundo turno das eleições 2022 , transmitido nesta sexta-feira (28) pela TV Globo, o candidato Jair Bolsonaro (PL) chamou o adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de abortista. O ex-presidente rebateu a fala citando uma declaração de quando o atual mandatário era ainda deputado.

Durante o tema sobre o respeito à Constituição Brasileira, Lula perguntou a Bolsonaro se ele reconhecia uma frase, dita pelo atual presidente sobre o aborto .

"O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. "Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos, sem condições de servir ao seu país, conclui o então deputado que oferece que seja distribuído pílulas de aborto para a sociedade brasileira, em 1992, quando era deputado". Falou isso ou não?", questiona Lula.

Bolsonaro responde: "Trinta anos atrás".

"Falou isso ou não?", insiste o petista.

"Não confunda pílula do dia seguinte, você ta pegando um jornal, uma revista aí...", diz o membro do PL.

"Pílulas abortivas", repete o ex-presidente.

"É pílula do dia seguinte, é isso? Se é isso... E outra coisa, trinta anos atrás, eu posso ter mudado, ué. Agora você, há poucos dias falou claramente que aborto é uma questão de saúde pública, que as madames iam fazer aborto lá fora, aqui dentro as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula", esbravejou Bolsonaro.

Na Câmara dos Deputados, na década de 1990, Jair Bolsonaro defende o controle da natalidade e cita que pílulas do aborto estavam funcionando.