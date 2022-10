Daiana Garbin e Tiago Leifert com a filha do casal, Lua, que completa 2 anos nesta sexta-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 17:59 | Atualizado 28/10/2022 22:16

Rio - Daiana Garbin encantou os seguidores, nesta sexta-feira, ao celebrar o aniversário de 2 anos da filha Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert. A jornalista usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que a pequena aparece animada com seu presente, um mini piano na cor rosa.

"2 anos de Lua! Lua é alegria, é luz, é amor. Parabéns, minha filha! Eu amo ser sua mãe. Eu te admiro muito. Feliz aniversário! Te amo!", declarou Daiana para a herdeira, que enfrenta um retinoblastoma, tipo raro de câncer nos olhos. "Lindeza", comentou a ex-BBB Ana Clara. "Linda! Alegre! Perfeita! Deus abençoe! Saúde, amém!", desejou Tatá Werneck.

E Tiago também se derreteu pela pequena Lua, com uma foto da aniversariante em um carrinho: "Dois anos do meu bebê-tigre! Esperta, forte e determinada. Aos 2 anos de idade. Socorro!", brincou o jornalista.

Recentemente, Daiana e Tiago lançaram uma campanha de conscientização sobre o retinoblastoma, após Lua completar um ano de tratamento, em setembro deste ano. "É uma doença rara, mas ela acontece. E a gente quer que as pessoas descubram o mais rápido possível", declarou o ex-apresentador do "BBB". "O diagnóstico precoce é fundamental, por isso é importante disseminar informação. É essa a nossa intenção", completou ele.

