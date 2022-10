Joaquim Lopes e Marcella Fogaça comemoram um ano de casados - Reprodução Internet

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça comemoram um ano de casados

Publicado 28/10/2022 20:58

Rio - Joaquim Lopes usou seu Instagram, nesta sexta-feira (28), para comemorar um ano do seu casamento com a cantora Marcella Fogaça. Na publicação, o ator se emocionou ao publicar uma foto dos dois em preto e branco celebrando as bodas de papel. O casal está junto há quatro anos e tem duas filhas gêmeas, Sophia e Pietra, de um ano.

Na legenda, o apresentador escreveu: "1 ano Cella. De casados! Te pedi com 4 meses de namoro mas já poderia ter pedido no segundo dia. No primeiro não dava porque eu não sou impulsivo…

Quando eu coloquei meu braço direito em volta da sua cintura eu sabia que não sairia mais dali. Passamos nesses últimos 4 anos TUDO. Meu Deus. Uma vida, quanta coisa, quantos desafios, quantos ajustes, quantas alegrias, quantos euforias, quantas calmarias. Se pegarmos só os últimos 2: uma pandemia, uma gravidez, duas pitucas e todo os miolos que foram brabos. Calma que já volto nelas. Mas antes eu quero que você saiba do tamanho do meu amor e da minha admiração por você. Pelo ser humano que você é, pela amiga, pela mulher, pela MÃE. Como você me inspira diariamente a ser um homem melhor. Em todos os sentidos! Obrigado tá? Vamos lá…. MANOOOOO, você me Deus (hahahaha fui escrever “deu” e corrigiu pra “Deus”)… mas é exatamente isso, você me deu Deus na forma das nossas duas Deusinhas. Nossas filhas Cella!!!! São duas! Você acredita? Eu as vezes fico olhando e falo que alguma coisa eu devo ter feito certo pra merecer vocês. Os olhares, os abracinhos, os banhos, “ahhhh não”, “ai jezuis”, “mamãe”, “papai”, “chão”, o grupinho, o bafinho, a necessidade da gente, ver Moana e Frozen até vomitar…… a gente vive por elas, mas eu vivo por você também. Meu plano de vida é com você. Nessa aqui, dessa vez… É nois!!!! Te amo de verdade. Feliz 1o aniversário de casamento minha mulher amada!"

Nos comentários, além dos fãs do casal, muitos amigos e outras celebridades apareceram para elogiar. Alexandre Nero, ex-colega de elenco de Joaquim, escreveu: "Bonitos", Mariana Ximenes disse: "Que casal mais lindo e querido! Muito amor para vocês", Rafa Brites deixou seu recado: "Casal eu amo vocês demais" e Gi Lancellotti elogiou: "Lindos demais". Marcella aproveitou o post para agradecer ao marido pelo primeiro ano de casados: "Meu amor, minha paixão, meu amigo, pai das minhas filhas, meu companheiro de vida, minha vida. Eu te amo!!! Apenas o começo do pra sempre".

Marcella também fez uma publicação homenageando o dia. A compositora postou um vídeo do casamento dos dois, ainda em época de pandemia e sem convidados, e legendou: "Bodas de papel… Há exatamente um ano atrás a gente casava. De máscara, já com duas filhas, depois de mil batalhas e milhões de vitórias, no cartório, com brinde em família, porque já tinhamos adiado demais o que era pra ter sido logo no início. E foi lindo! E verdadeiro! Como tudo que a gente faz juntos! A gente que se amou à primeira escrita, estamos fazendo nosso primeiro aniversário de casamento. Era pra ter sido em Maio de 2020. Veio a pandemia… e no meio do ano mais louco, no mundo inteiro, geramos nosso Universo. E nossa vida mesmo começou ali.

Antes foi ensaio, aquecimento. O nosso amor subiu de nível como um foguete, assim que nossas filhas nasceram. E que orgulho da gente por isso! Não foi sempre fácil, mas foi sempre fato, pq a gente enxerga longe e faz por onde chegar no pra sempre. É absolutamente maravilhoso dividir a vida com você. Meu furacão, meu porto, meu copiloto, meu parceiro. Eu amo como você cuida de mim, da gente, com coragem e mergulhos em si mesmo pra poder nos dar o seu melhor. Você é meu melhor amigo, meu melhor namorado, meu melhor delivery de maracujá, meu melhor cozinheiro, minha maior paixão. Eu te amo infinitamente meu marido. Vou ser ar embaixo das suas asas sempre, porque sei que elas voam por nós, porque te admiro e acima de tudo, só quero sua felicidade!!! Me sinto casada com você há anos e às vezes parece nosso primeiro encontro. Assim que é bom! Esse conforto que não deixa de surpreender… te amo, te amo, te amo! É só o começo do pra sempre."