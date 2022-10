Aline Borges abre o álbum de fotos da viagem com a família - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2022 17:22

Rio - De férias após interpretar Zuleica na novela "Pantanal", Aline Borges viajou com a família para curtir um parque aquático em Fortaleza, no Ceará. Nesta sexta-feira, a atriz abriu o álbum de fotos do passeio e mostrou os dias divertidos que tem tido com o marido, o ator Alex Nader, e os dois filhos do casal, Tom, de 19 anos, e Nina, de 11.

"Conseguimos tirar 4 dias de férias para celebrar todas as conquistas! Um descanso merecido é necessário! Afinal não tá nada fácil viver com todo caos que se instaurou nesse país!", começou a artista, na legenda da postagem no Instagram. Nas fotos, Aline ostentou o corpão ao posar de biquíni na frente do espelho, além de surgir sorridente nos cliques em família.

A atriz ainda aproveitou para reafirmar seu voto em Luís Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições presidenciais, que acontece neste domingo. "Apesar de tudo, eu tenho fé na transformação e domingo estarei de volta ao Rio pra votar!!! Sou 13, quem me conhece sabe!", declarou ela.

"Somos felizes, mesmo não sendo a família tradicional brasileira! A felicidade não tá num dogma, conceito ou padrão. Felicidade tá em sermos de verdade. Termos liberdade pra sermos quem a gente é!! Então, que a gente aprenda a julgar menos e sorrir mais! Bom fim de semana!!! Domingo, vote consciente! Não deixe de exercer a democracia!! Axé no caminho e amor no coração", finalizou Aline.

