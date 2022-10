Datena conta que após processo, perdeu casa no Guarujá para Rede Record - Reprodução / TV Bandeirantes

Datena conta que após processo, perdeu casa no Guarujá para Rede RecordReprodução / TV Bandeirantes

Publicado 28/10/2022 12:39

Rio - José Luiz Datena, de 65 anos, contou durante a passagem do programa "Melhor Tarde" para o "Brasil Urgente", que perdeu uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo, em um processo contra a Record TV. Na conversa, o apresentador da Rede Bandeirantes disse que a perda da residência ocorreu em virtude de uma multa por ter quebrado o contrato com a emissora.

fotogaleria

"Eu quase comprei aquele do Silvio Santos lá [no condomínio]. Eu tinha também [dinheiro], mas lá eu não comprei. Lá a Record me tomou a casa numa ação judicial. Me tomou não, eu perdi a casa numa ação judicial", explicou o jornalista para Cátia Fonseca.

"Ainda bem eu que tinha a casa", disse Cátia, brincalhona, a fim de aliviar o clima. "Ainda bem, mas quando a gente erra a gente tem que cumprir com a lei. E eu sou cumpridor com a lei", concluiu Datena.

No ano de 2003, o apresentador deixou a Record pela Rede Bandeirantes e passou a enfrentar uma ação judicial da emissora de Edir Macedo, que cobrava uma multa referente ao descumprimento do contrato. No entanto, ao regressar à emissora evangélica em julho de 2011, Datena assinou uma confissão de dívida, onde constava que esta não seria cobrada caso ele cumprisse seu novo contrato até o fim, o que não ocorreu, pois dois meses depois, ele voltou à Band.