Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, vestida de Freddy KruegerReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 11:05 | Atualizado 28/10/2022 11:07

Rio - Grazi Massafera usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar imagens onde a filha, Sofia, de 10 anos, aparece fantasiada de Freddy Krueger. No Instagram, a atriz contou que a menina, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond, estava vestida como o famoso personagem do filme "A Hora do Pesadelo" para a festa de Halloween da escola.

"Freddy Krueger, indo para a aula", disse a artista na legenda do story em que Sofia aparece vestindo uma camisa listrada, além de usar um chapéu e garras enormes nas mãos.