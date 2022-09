Grazi Massafera se diverte no feriado ao jogar frescobol com a filha - Reprodução / Instagram

Grazi Massafera se diverte no feriado ao jogar frescobol com a filhaReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 13:49

Rio - Grazi Massafera, de 40 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para mostrar como aproveitou o feriado ao lado da filha, Sofia, de 10 anos de idade. No Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece sorrindo e jogando frescobol com a menina, fruto de seu antigo casamento com Cauã Reymond.

No registro, é possível ver o cachorro e o gato de Grazi, interagindo com as duas ao decorrer do jogo, que consiste em usar raquetes para impedir que a bolinha caia. "Perdemos para os pets", comentou a atriz, brincalhona.

Recentemente, a artista expôs a timidez da filha durante a gravação de um story. "Mãe, para. Eu sei que você está gravando", protestou a menina. Na ocasião, Grazi tentou disfarçar e alegou que estava filmando o bolo de cenoura, que encontrava-se na mesa da cozinha da casa onde moram, no Rio. "Chegamos nesta fase", escreveu a atriz, na época.