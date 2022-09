Marina Liberato fala sobre ter sido internada às pressas nos Estados Unidos - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 11:42 | Atualizado 08/09/2022 12:10

Rio - Marina Liberato, de 18 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para falar sobre o susto que passou ao enfrentar uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice. No Instagram, a jovem, que é filha de Gugu Liberato, explicou que começou a sentir-se mal durante as aulas e precisou ser encaminhada ao hospital, onde descobriu ter uma apendicite.

"Oi, gente! Eu queria falar para vocês a razão de eu estar sumidinha dos stories durante esses dias...", iniciou a influencer. "Fui parar no hospital e queria explicar para vocês... Ontem, a minha barriga começou a doer muito na aula. Fui para a enfermaria da escola, e eles viram que tinha uma infecção na minha bexiga, mas nem era isso. Depois, eles falaram para eu ir ao médico para ver se tinha apendicite e aconteceu isso. Tirei meu apêndice, tudo isso em um dia", contou.

Posteriormente, Marina afirmou que a cirurgia foi um sucesso e que foi muito bem tratada pela equipe do hospital em que realizou o procedimento. "Tive que fazer a cirurgia, mas foi ótima. Os médicos foram super legais. Agora estou me recuperando. Tinha uma mulher lá que tirou o apêndice e ficou seis dias internada. Eu peguei bem no comecinho, então não tive nenhum problema", concluiu.