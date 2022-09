Edson Celulari e a mulher vão ao cinema em shopping na Barra da Tijuca

Rio - O ator Edson Celulari, de 64 anos, aproveitou a noite desta quarta-feira para curtir um cineminha com a mulher, Karin Roepke, de 39. O casal esteve em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A princípio, Edson se assustou com a presença de fotógrafos no local, mas depois posou todo sorridente ao lado da mulher.

Edson e Karin se tornaram pais em fevereiro deste ano. A filha do casal se chama Chiara. "Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme. Emoção e agradecimento. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã", escreveram os dois em suas respectivas redes sociais. Além de Chiara, Edson também é pai de Enzo e Sophia, frutos do casamento com a atriz Claudia Raia.

