Marcos Palmeira interpreta José Leôncio em ’Pantanal’Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2022 18:10

Rio - Faltando pouco mais de 1 mês para o término de "Pantanal", Marcos Palmeira, intérprete de José Leôncio, entrou em clima de nostalgia e homenageou o elenco da trama das nove. Em seu Instagram, o ator publicou um vídeo no qual aparecem alguns colegas de folhetim.

"O nosso mundo gira em torno de #Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas. Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, por que encontramos em nosso público, nosso eco", celebrou o ator.