Rainha Elizabeth II morre aos 96 anosReprodução Twitter

Publicado 08/09/2022 15:18 | Atualizado 08/09/2022 15:39

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, nesta quinta-feira, no Castelo de Balmoral, na Escócia. A causa do falecimento ainda não foi divulgada. A monarca estava há 70 anos no trono da Inglaterra.

"Meus pensamentos e orações estão com a Família Real e todas as pessoas que Sua Majestade inspirou ao longo de sua vida de serviço", publicou Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. "Deus abençoe nossa Rainha. Seremos todos eternamente gratos por sua vida totalmente dedicada ao nosso país. O trabalho mais difícil do mundo. Obrigado pela dedicação a todos nós. A mulher mais forte do mundo", escreveu Daniella Westbrook, atriz britânica.

Confira o que os famosos disseram:

Cleo, atriz e cantora: "Meu Deus, chocada com a morte da Rainha, pra mim ela já era uma pessoa imortal, caramba".

Alexandre Pato, jogador: "Descanse em paz, Rainha".

Hugo Bonemer, ator: "Ah, Betinha"

Elton Jhon, cantor: "Assim como toda a nação, estou profundamente triste de saber que a Sua Majestade a Rainha Elizabeth morreu. Ela era uma presença inspiradora de se estar por perto e liderou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência um calor genuíno e atencioso. A rainha Elizabeth tem sido uma grande parte da minha vida desde a infância até hoje e sentirei muito a falta dela".

Juliana Baroni, atriz brasileira teve um encontro com a Rainha Elizabeth II em 2015: "Hoje se encerra uma parte importante da história do mundo. God Save the Queen para sempre! Guardaremos seu sorriso, gentileza e perfume para sempre na nossa história também."