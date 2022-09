Ricky Martin abre processo de R$ 105 milhões contra sobrinho que o acusou de assédio - Reprodução / Instagram

Ricky Martin abre processo de R$ 105 milhões contra sobrinho que o acusou de assédioReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 12:24 | Atualizado 08/09/2022 12:26

Rio - Ricky Martin iniciou um processo milionário contra seu sobrinho, Dennis Yadiel Sanchez Martin, após ser acusado de assédio sexual por ele. Segundo o site norte-americano "TMZ", o cantor porto-riquenho solicitou uma indenização de aproximadamente US$ 20 milhões (o que equivale a R$ 105 milhões, atualmente) e alegou que foi "perseguido e extorquido por uma pessoa mal-intencionada".

fotogaleria

O processo foi aberto na última quarta-feira, em San Juan, capital de Porto Rico. Segundo o cantor, o sobrinho estaria tentando "assassinar" sua reputação e fez com que ele perdesse dezenas de contratos milionários.

Em julho deste ano, Dennis acusou Ricky de perseguição e também, assédio, após um suposto romance de sete meses entre os dois. Na época, o jovem entrou com uma ordem de restrição contra o cantor, mas retirou as acusações poucos dias depois.

Segundo o conteúdo do processo aberto pelo artista, Dennis continuou a assediá-lo, mesmo após a retirada das queixas, e o ameaçou de "assassinar sua reputação e integridade", caso não recebesse certa quantia em dinheiro.

No documento, o astro ainda afirma que seus familiares passaram a sofrer com uma espécie de "insegurança" em Porto Rico e pede para que o juíz impeça Dennis de entrar em contato com sua família, a fim de resguardar a todos.