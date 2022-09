Simony fala sobre perda de cabelo durante tratamento contra câncer - Reprodução / Instagram

Simony fala sobre perda de cabelo durante tratamento contra câncerReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 10:25

Rio - Simony, de 46 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para falar sobre sua perda de cabelo durante o tratamento contra um câncer de intestino. No Instagram, a cantora, que realiza sessões de quimioterapia para tratar da doença, comentou a respeito do uso de perucas e lenços para enfrentar esse momento difícil.

fotogaleria

"Perder os cabelos no tratamento da quimio é superdifícil. Sempre escuto que cabelo cresce e que isso não é o mais importante. Sim, o mais importante é o foco, é a cura, mas vocês não tem noção de como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro", iniciou a artista na legenda das fotos em que aparece usando uma peruca loira e comprida. "Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por quê não? Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter este cabelo muito parecido com o meu! Carlos Cirqueira, obrigada por me proporcionar isso! Eterna gratidão", finalizou Simony, citando o especialista em reconstituição capilar.

Na rede social, os dois aproveitaram para fazer um vídeo bem-humorado, onde Carlos entra em um elevador, vestindo uma roupa vermelha de Simony e também, com a peruca na cabeça, mas ao sair, transforma-se na cantora. "Quem disse que eu não poderia ter o meu cabelo de volta? Pois eu posso! Posso jogar para lá, para cá! Estou encantada, gente!", celebrou a artista no registro.