Bianca Andrade e o filho, Cris - Reprodução/Instagram/Vinícius Ziehe

Publicado 08/09/2022 17:56

Rio - A participação de Bianca Andrade no "Quem Pode, Pod" rendeu algumas críticas para a influenciadora, que polemizou com uma fala sobre o filho. Internautas detonaram a empresária por dizer que o pequeno Cris, de 1 ano, teria famosos como Vitão e João Guilherme como referências. A blogueira citou os dois como homens que fogem do padrão de masculinidade por usarem maquiagem e pintarem as unhas.

"Isso do João Guilherme é muito legal, sobre homem usar maquiagem, eu penso muito nisso. Eu vou querer que ele (Cris) use maquiagem, pinte a unha... Pra mim, o João Guilherme, o Vitão, são referências pra esses meninos", declarou Boca Rosa, durante a entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, divulgada na última terça-feira. O bebê Cris é filho da influenciadora com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

Nas redes sociais, Bianca foi acusada de querer "lacrar" com a afirmação e a ex-BBB fez questão de se defender: "Tanta intolerância e preconceito que eu custo a acreditar que estamos em 2022. Acorda, galera! Parem de viver nesse mundinho fechado cheio de regras que só fazem sentido para vocês. Que meu filho seja livre em todos os sentidos, principalmente livre de gente ignorante. Ai, sem paciência pra gente que se incomoda com tanta coisa pequena", disse ela, nos comentários de uma postagem no Instagram.