Viviane Araújo deixa maternidade com o filho

Rio - Viviane Araújo recebeu alta da Maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (08), após o nascimento de Joaquim, seu primeiro filho com Guilherme Militão . A atriz de 47 anos posou com o bebê no colo na saída do hospital.

O pequeno veio ao mundo na última terça-feira por meio de parto cesárea, pesando 3,465 kg e medindo 51 centímetros. A gestação de Viviane Araújo foi anunciada em fevereiro, com isso, a rainha de bateria do Salgueiro pode realizar o sonho de desfilar grávida na Marquês de Sapucaí.

"Eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês não têm noção. Vim aqui para agradecer todo esse carinho, esse amor que venho recebendo nesses dois últimos dias desde o anúncio de minha gravidez. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu imaginava que as pessoas torciam, vibravam comigo, com as minhas conquistas. Mas confesso que não imaginava ser tanto. Tanto amor, tanto carinho, tantas energias boas que venho recebendo de todos vocês. Obrigada!"

