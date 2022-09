Nasceu Joaquim, filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2022 18:41

Rio - Veio ao mundo nesta terça-feira (06) o primeiro filho de Viviane Araújo, de 47 anos, com o empresário Guilherme Militão, de 33 anos. Joaquim nasceu por meio de parto cesárea, na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

. "Mamãe te esperou por nove meses, filho. Mas só Deus sabe o quanto eu te desejei! Mas ele me trouxe você na hora certa! Vem pros meus braços!" De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da atriz ao Gshow, o bebê chegou com 3,465 kg e medindo 51 centímetros. "Mãe e filho passam bem. Eles estão muito bem", disse. No último sábado, Viviane Araújo, que engravidou por fertilização in vitro com óvulos de uma doadora anônima, usou o Instagram para comentar a expectativa para o nascimento de Joaquim . "Mamãe te esperou por nove meses, filho. Mas só Deus sabe o quanto eu te desejei! Mas ele me trouxe você na hora certa! Vem pros meus braços!"

Em fevereiro, Viviane Araújo contou que estava esperando o primeiro filho com Guilherme Militão e aproveitou para agradecer a torcida dos seguidores . "Eu estou tão feliz, tão feliz, que vocês não têm noção. Vim aqui para agradecer todo esse carinho, esse amor que venho recebendo nesses dois últimos dias desde o anúncio de minha gravidez. Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu imaginava que as pessoas torciam, vibravam comigo, com as minhas conquistas. Mas confesso que não imaginava ser tanto. Tanto amor, tanto carinho, tantas energias boas que venho recebendo de todos vocês. Obrigada!"

Aos 47 anos, a atriz ainda conseguiu realizar o sonho de desfilar grávida no Carnaval. A musa saiu à frente da bateria do Salgueiro, escola da Tijuca onde é rainha da bateria desde 2008. Já na Mancha Verde, agremiação na qual possui o mesmo posto, a beldade não conseguiu participar do desfile. As duas escolas se apresentaram no mesmo dia, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e com menos de 1h de intervalo. Ainda assim, Viviane Araújo marcou presença no desfile das campeãs nas duas agremiações.