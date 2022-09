Xuxa e Sérgio Mallandro em Lua de Cristal (1990) e em Mallandro: O Errado que Deu Certo (2022) - Xicão Jones e Blad Meneghel

Publicado 06/09/2022 22:19

Rio - Xuxa, de 59 anos, e Sérgio Mallandro, de 66, finalmente irão se reencontrar nas telas dos cinemas. Os apresentadores surgiram juntos nos bastidores do novo filme de Sérgio, "Mallandro: O Errado que Deu Certo".

As fotos foram divulgados nas redes sociais dos dois, que já trabalharam juntos em outros dois longas: "O Trapalhão na Arca de Noé" (1983) e "Lua de Cristal" (1990). "Te amo do tamanho da lua de cristal", se declarou Mallandro à amiga de longa data."Sérgio Mallandro e Xuxa nos bastidores do novo longa-metragem de ficção Mallandro: O Errado que Deu Certo", dizia o post sobre o filme. "Xuxa e Sérgio Mallandro juntos novamente no cinema desde Lua de Cristal, agora no Mallandro: O Errado que Deu Certo. Que honra poder dirigir e juntar esses dois ícones no meu primeiro longa", comemorou o diretor.