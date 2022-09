Luísa Sonza posta fotos ousadas de biquíni em dia de sol no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2022 18:32

Rio - Luísa Sonza está curtindo os dias de descanso depois de estrear no Palco Sunset do Rock in Rio. Nesta quinta-feira, a cantora usou o Instagram para compartilhar uma série de fotos em que posa com nada mais que um biquíni roxo fio-dental. A artista ainda fez questão de dar zoom no bumbum e ostentou o corpão cheio de curvas. "Olha o biscoito globo", brincou na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs e amigos da gaúcha foram à loucura com os cliques ousados e encheram a famosa de elogios. "Além de talentosa, tem a bunda mais bonita do Brasil", disparou Mateus Carrilho. "Gostosa", declarou Rafa Kalimann. "Maravilhosa", complementou Sabrina Sato. "Todos sonham com essa bunda", disse a cantora Sofia.

No último domingo, Luísa se apresentou pela primeira vez como atração principal do Rock in Rio. A artista de 23 anos foi um dos nomes que agitou o terceiro dia do Palco Sunset e ainda contou com participação de Marina Sena, além de emocionar o público com uma homenagem à cantora Marília Mendonça. Durante sua performance, Sonza entregou todos os seus grandes sucessos, que não saem da lista de mais ouvidas das plataformas de streaming, como "Anaconda", "Sentadona", "Cachorrinhas", entre outras.

Quem prestigiou a apresentação da voz de "Penhasco" foi Whindersson Nunes. O humorista surpreendeu a todos ao ser flagrado assistindo ao show de sua ex-mulher e apareceu sorridente nos bastidores, em vídeo publicado nas redes sociais. "Senti orgulho. Quem é que não sente orgulho? Ainda mais quando você viu a pessoa começando, uma pessoa que foi muito atacada", disse o youtuber ao "Gshow".

