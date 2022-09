Camila Queiroz - Reprodução/Instagram

Camila QueirozReprodução/Instagram

Publicado 08/09/2022 16:22

Rio - Camila Queiroz abriu a caixinha de perguntas na última quarta-feira (07) e mostrou incômodo com um questionamento sobre o possível receio de perder o marido, Klebber Toledo, para Jade Picon durante as gravações de "Travessia", próxima novela das nove da TV Globo.

A atriz não gostou da pergunta e ainda corrigiu o internauta, uma vez que, o intérprete do interesse amoroso da influenciadora na trama é Chay Suede. Ela ainda pediu respeito aos colegas de profissão. "Fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Klebber com o Chay agora na novela. Mas, mesmo assim, respeita os atores. Toma vergonha na tua cara, respeita a mulher dele também, coisa feia fazer isso na internet", respondeu.