Avril Lavigne desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Avril Lavigne já está em solo carioca, após desembarcar no aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, vestindo moletom preto e óculos escuros. Depois de passar por São Paulo com a turnê de seu álbum mais recente, a cantora é atração principal do Palco Sunset do Rock in Rio. Na sexta-feira, a artista de 37 anos encerra a noite no espaço que também terá apresentações de Jão, Di Ferrero e Vitor Kley, além de uma homenagem à primeira edição do festival.

Conhecida por inúmeros sucessos que embalaram os anos 2000, Avril chegou ao Brasil na manhã da última terça-feira. Após a longa viagem, a artista brincou com os fãs, através do Instagram Stories, ao publicar uma foto da cama de seu quarto de hotel. "Finalmente posso dormir", escreveu ela, que passa pelo país com a turnê “Love Sux”.

