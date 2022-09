Isabella Scherer recebeu uma homenagem do namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2022 20:48

Ela revelou que já está em casaapenas no final da tarde desta terça-feira (6), e aproveitou para falar um pouco sobre a rotina como mãe de dois, que não tem sido fácil.



"Vim para a casa ontem à noite. Tá fod*, está muito cansativo. Mas, finalmente, estou conseguindo voltar a dormir. Eu só consegui dormir de verdade entre as mamadas depois que eu voltei da UTI. Antes, não conseguia de jeito nenhum, nem com calmante. Passei o dia inteiro amamentando e dormindo, alimentando e dormindo. Estamos aqui tentando entender como vai ser essa rotina", contou.



Falando sobre a amamentação, Isa afirma que o ato em si é tranquilo, mas sendo dois bebês se torna mais cansativo. "Amamentar gêmeos é punk. Graças a Deus, tive muita facilidade com a amamentação, estou produzindo muito leite. Era meu maior medo, só que está sendo bem de boa. Só que são dois, então, é muito cansativo. Eles sugam minha energia. Termino cada mamada desidratada, com sono, fome. Preciso depois comer e dormir", explicou ela.



Isabela revelou já ter perdido cerca de 13kg. No último dia 29 de agosto, ela deu à luz Mel e Bento, de seu relacionamento com Rodrigo Calazans.