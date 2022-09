Viih Tube tenta tirar celular da mão de Eli em brincadeira - Reprodução Internet

Viih Tube tenta tirar celular da mão de Eli em brincadeiraReprodução Internet

Publicado 06/09/2022 19:26 | Atualizado 06/09/2022 19:55

Rio - No dia do sexo, comemorado nesta terça-feira (6), Eliezer resolveu abrir uma caixinha de perguntas no seu Instagram, perguntando aos seus seguidores como eles pretendem celebrar a data. O problema foi uma fã deixando um recado indiscreto na caixinha do ex-BBB. O (ou a) internauta deixou a mensagem: "Só queria você me fod***".

fotogaleria

Ao compartilhar a resposta, a namorada de Eli, Viih Tube, viu e reagiu no vídeo: "Deixa eu responder isso agora. Me dá. Quem mandou isso? Que absurdo! Sem noção! Rídiculo. Me dá esse celular. Deixa eu ver quem é!", disse a ex-BBB ao tentar tirar o celular da mão do namorado, que caía em gargalhadas.

Os dois estão juntos oficialmente desde o dia 17 de agosto, quando Eli pediu a amada em namoro. Os dois já apareciam como casal, mas o pedido foi surpresa e planejado por pelo menos um mês. A ex-sister participou da edição do "BBB" de 2021, e já contou na internet como achou o namorado interessante desde que o assistiu no mesmo programa em 2022.