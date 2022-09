Nany People é convidada do programa Mais Você - Rerodução/Globoplay

Publicado 06/09/2022 17:00 | Atualizado 06/09/2022 17:17

Rio - Nany People, de 57 anos, foi a convidada do programa "Mais Você", da TV Globo, desta terça-feira (6) e finalizou sua participação com uma dica muito especial. A atriz e humorista deixou uma lição para os fãs e telespectadores que fez a apresentadora Ana Maria Braga cair na gargalhada.

Após tomar o famoso café da manhã, Nany bateu um papo com Louro José sobre a sua relação com Hebe Camargo, sua mãe, e muitos outros. A humorista também aproveitou para divulgar que está em cartaz com seu show de stand up "Nany People: TsuNany", em vários teatros do país. Após tomar o famoso café da manhã, Nany bateu um papo com Louro José sobre a sua relação com Hebe Camargo, sua mãe, e muitos outros. A humorista também aproveitou para divulgar que está em cartaz com seu show de stand up "Nany People: TsuNany", em vários teatros do país.

Ao final do programa, a estrela conhecida por suas piadas geniais, disse: "O bom de namorar novinho, sabe o que é? Você tá sempre de bom humor. Quem gosta de pau velho é orquídea. Eu sou trepadeira.". Os créditos subiram logo após e os telespectadores conseguiram ouvir a risada de Ana Maria Braga que foi pega de surpresa.

No Twitter, internautas reagiram com muito humor à declaração de Nany: "Panela velha que faz comida boa", "Gritooooooo socorro na TV aberta no horário da manhã" e "Ri muito com vocês hoje." foram algumas das respostas da audiência.