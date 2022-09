Paulo André Camilo - Fotos: Webert Belicio/Agnews

Rio - O ex-BBB Paulo André sofreu críticas de internautas na última segunda-feira (5). O atleta foi protagonista de um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde aparece tirando foto, no Rock in Rio, com uma fã e se afastando rapidamente, dando as costas quando a moça agradece pela atenção. Os internautas o criticaram pela falta de educação e consideração com a fã, e o velocista se pronunciou no seu Instagram no mesmo dia.

Na tentativa de explicar o que realmente tinha acontecido, o atleta olímpico explicou que o vídeo foi cortado e tirado do contexto: "Eu evito vir falar dessas coisas, mas tem coisa que é mais forte que eu e eu preciso falar. As pessoas tiram conclusões de vídeos cortados e eu me sinto na obrigação de vir falar com vocês", começou.

Durante os Stories, P.A. explicou que sempre faz de tudo para retribuir o carinho dos fãs. Ele chegou a comentar sobre um episódio no aeroporto em que quase perdeu o voo por estar atendendo a uma multidão. Então, retomou ao alvo dos haters: "Tá rolando esse vídeo onde eu tive o primeiro contato com essa pessoa e eu estava prestes a dar uma entrevista. Eu pedi um minutinho para ela para dar a entrevista e depois a gente tirar a foto. E assim que eu tiro a foto eu viro para atender a outra pessoa. Enfim, a gente já tinha tido o primeiro contato", explicou.

P.A. também abriu seu coração ao afirmar que nunca quis ser rude ou retribuir o carinho que recebe com grosseria: "O que me pega é que eu tento ser legal com todo mundo e a maioria das vezes eu consigo sim, procuro atender geral, tirar foto com todo mundo. Me sinto na obrigação, mas é umaobrigação por todo o carinho que vocês me dão, sacou? Então eu quero retribuir, tá ligado, e eu gosto disso. Diversas situações quando eu tô a correria, no festival, eu faço questão", acrescentou.

Ao final, o ex-BBB se desculpou com a fã e por qualquer mal entendido: "Tá tudo certo, as pessoas têm direito de interpretar como elas quiserem. Eu só não vou admitir as pessoas me rotularem por um vídeo cortado e de um cara que eu não sou. Caso a menina tenha se sentindo mal, peço desculpas. Essa jamais é minha intenção, tratar qualquer pessoa mal, ser mal educado, jamais vai ser minha intenção porque é a oportunidade de retribuir o carinho que vocês me dão", finalizou

A fã em questão não foi identificada e nem se manifestou após Paulo André explicar seu lado da história. Confira o vídeo onde o atleta vira as costas quando a fã agradece pela foto: