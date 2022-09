Gabriela Pugliesi - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2022 17:33

Rio - Gabriela Pugliesi usou o Instagram nesta terça-feira (06) para mostrar a barriguinha de 7 meses de gestação. A influenciadora, que espera o primeiro filho com Tulio Dek, publicou os registros em seu Instagram. "Meu mundo todo em mim", escreveu.

Recentemente, a mãe de Lion desabafou sobre as alterações corporais após a gestação . "Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez, porque eu era uma outra Gabriela… Talvez, porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa", disse. "Nunca me senti tão bonita, tão poderosa e tão grata por ter esse corpo, que se transforma, que se adapta, que acolhe, e que, acima de tudo, não se cobra mais", completou.